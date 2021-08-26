Томск, 26 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Ещё три пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в областном оперштабе.

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«Причина смерти от COVID-19 установлена у трёх человек», — говорится в сообщении оперативного штаба.

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в регионе скончались 538 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области за всё время подтверждено 40 266 случаев заражения коронавирусом.