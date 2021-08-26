Салехард, 26 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В ямальском городе Тарко-Сале трое работников коммерческой организации осуждены за кражу у ПАО «НК Роснефть» около 95 тонн нефти. Об этом сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Судом и следствием установлено, что в 2017 году водитель автоцистерны и два машиниста агрегата для депарафинизации, которые работали в подрядной ПАО «НК Роснефть» организации, выполняли работы по обработке скважин горячей нефтью. Вступив в преступный сговор, трое мужчин похитили у «Роснефти» около 95 тонн нефти на сумму более 1,5 млн рублей.

Похищенное они перевозили в автоцистерне с кустовой площадки в промзону посёлка Пурпе, где продавали фирме, с директором которой была достигнута договорённость о легализации украденного.

Суд за кражу приговорил двух участников преступной группы к одному году и шести месяцам условного срока. Третий гражданин возместил ущерб, и ему назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.