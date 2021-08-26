Москва, 26 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Москве начат обратный отсчёт до старта мужского чемпионата мира по волейболу. Торжественная церемония запуска часов за год до начала мирового первенства состоялась на Манежной площади.

epicioci Часы

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В мероприятии приняли участие председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев, заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров и олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.

Также часы начали обратный отсчёт и в остальных девяти городах, которые примут турнир — в Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Уфе, Екатеринбурге, Ярославле, Новосибирске, Кемерово и Красноярске. Часы будут работать вплоть до окончания чемпионата — до 30 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧМ-2022 по волейболу пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России. Такое решение принял конгресс Международной федерации волейбола (FIVB) в мексиканском Канкуне.

Финал мужского чемпионата мира по волейболу — 2022 состоится во дворце спорта «Динамо» в Москве.