Москва, 26 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года ожидается ряд событий, которые могут заметно повлиять на динамику курса рубля. Об этом 26 августа заявила экономист Ольга Беленькая, отвечая на вопросы участников конференции «Мировые рынки — что ждать инвесторам осенью?».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В сентябре ожидается ряд событий, которые могут заметно повлиять на динамику курса рубля. Сейчас в пользу возможного укрепления рубля складываются такие факторы, как ужесточение денежно-кредитной политики Банка России (в сентябре вероятно новое повышение ключевой ставки), относительно высокие цены на нефть, — сказала она. — В то же время среди факторов, которые могут способствовать ослаблению рубля, ужесточение риторики ФРС (на сентябрьском заседании не исключено объявление о начале сокращения покупок активов), негативное влияние распространения дельта-штамма в мире на мировой спрос на нефть, возможное усиление геополитических рисков».

По ее словам, на среднесрочном горизонте факторы, влияющие за и против укрепления рубля, уравновесят друг друга.

«В результате чего курс нацвалюты будет демонстрировать тенденцию к консолидации вблизи текущих уровней, — сказал Беленькая. — Прогноз курса на сентябрь находится в диапазоне 72−75 рублей за доллар, до конца года считаем возможным его некоторое укрепление — до 69−74 рублей за доллар».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в ближайшие месяцы курс доллара может вырасти до 76−80 рублей.