Кишинёв, , 13:51 — REGNUM 26 августа глава польского государства Анджей Дуда прибыл с двухдневным визитом в Молдавию, где встретится с недавно избранным президентом Майей Санду и главой правительства этой республики Натальей Гаврилитой. Об этом передает пресс-служба польского президента.

Анджей Дуда The White House

«Польша будет поддерживать Молдавию в ее стремлениях построить стабильные государственные структуры, искоренить коррупцию и взять четкий проевропейский курс. Мы готовы предложить Кишиневу конкретную помощь, соответствующие предложения уже обсуждаются», — говорится в сообщении.

Переговоры президентов Анджея Дуды и Майи Санду запланированы на сегодня, 26 августа. На следующий день глава польского государства вместе с президентами Украины и Румынии примет участие в празднования 30-летия независимости Молдавии.