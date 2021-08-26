Москва, 26 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Завершён сезонный ремонт швов гранитной облицовки на Бережковской набережной в Западном административном округе Москвы, сообщил 26 августа вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

Ремонт

«Ремонт завершен на Бережковской набережной, в ближайшее время работы начнутся на Лужнецкой. Затем обновим швы на набережных Тараса Шевченко, Пречистенской и Кремлёвской», — приводит его слова пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как рассказал заместитель мэра, планируется восстановить до середины ноября 2021 года свыше 240 тыс. погонных метров швов гранитной облицовки набережных. Расшивка проводится один раз в пять лет, она увеличивает срок эксплуатации сооружений.