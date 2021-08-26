Майкоп, 26 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Адыгее перед началом учебного года стали участниками прививочной кампании 67% педагогических работников. Такие данные привела заместитель председателя правительства республики Наталья Широкова в ходе традиционного августовского совещания учителей.

Mil.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Она поблагодарила педагогов Адыгеи за «важный гражданский поступок» и призвала остальных учителей, кто ещё не привился, сделать прививки.

«Это процедура добровольная. Но мы с вами должны думать не только о себе, но и о тех, с кем ежедневно контактируем. Мы несем ответственность и за их здоровье тоже», — привел слова вице-премьера «Интерфакс».

По словам Широковой, начало нового учебного года будет проходить в условиях пандемии коронавируса, поэтому необходимо соблюдать все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.