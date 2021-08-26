Ереван, 26 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС Азербайджана перекрыли в Армении еще один приграничный участок дороги в Сюникской области. Об этом 26 августа сообщил омбудсмен Армении Арман Татоян в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Азербайджанские вооруженные военнослужащие перекрыли дорогу от Гориса до Воротана, — написал Татоян. — Это межгосударственная дорога, обеспечивающая нормальное передвижение гражданского населения Армении, напрямую связана с нормальной жизнью людей».

Омбудсмен назвал действия азербайджанских военнослужащих «преступными» и заявил, что недопустимо нарушать право людей на передвижение.

Татоян ранее сообщил, что около 50 военнослужащих ВС Азербайджана в Сюникской области заняли приграничный участок трассы межгосударственного значения Капан — Горис, которая ведёт в Иран. Сначала из-за этого в оказались заблокированы местные жители, которые ехали там на автомобилях. При участии российских миротворцев их удалось освободить после переговоров.