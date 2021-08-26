Томск, 26 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 105 жителей Томской области, сообщили ИА REGNUM 26 августа в оперативном штабе региона.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Медицинские маски

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За всё время в Томской области подтверждено 40 266 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 596 жителей региона, в том числе за последние сутки коронавирус победили 52 томича.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в регионе выявили 109 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 49 человек.