Москва, 26 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило заявки на получение бюджетных инфраструктурных кредитов от Подмосковья и Мурманской области. Соответствующее решение было принято в рамках заседания правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Московская область подала сразу шесть заявок, четыре из них предполагают строительство 28 объектов инфраструктуры в рамках установленного лимита на сумму 23,7 млрд рублей, а ещё две — на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита на пять объектов в размере 3,9 млрд рублей на конкурсной основе. Сегодня мы одобрили основную заявку, конкурсную же будем рассматривать после 1 октября, когда у нас останутся нераспределённые лимиты. Благодаря этому в Московской области будет построено порядка трёх млн кв. м жилья и создано порядка 47 тысяч рабочих мест», — сказал Хуснуллин.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, за счёт предоставленных региону средств будут созданы объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры: «Это и 16 детских садов, которые очень востребованы, и пять школ и пристроек — в целом почти на 9,2 тысяч мест. Мы также сможем отремонтировать три больницы и реконструировать шесть дорожных магистралей».

Хуснуллин также отметил, что благодаря кредиту на сумму 3,4 млрд рублей в Мурманске будет создан культурно-деловой центр «Новый Мурманск», в составе которого будут построены конгресс-холл, гостиница, крытый тематический парк, музей Арктики, фуд-корты и ряд других объектов.

Вице-премьер дал поручение Минстрою и Минфину оперативно заключить с регионами соглашения и начать работу по доведению средств, а также выразил готовность оперативно рассматривать все заявки.

Отмечается, что ещё семь регионов — Костромская, Магаданская, Челябинская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и Республика Татарстан — представили заявки в Минстрой, все они будут в ближайшее время рассматриваться.