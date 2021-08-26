Челябинск, 26 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Челябинске задержан гражданин, совершавший нападения на пожилых женщин. Об этом сообщает областной главк МВД.

Суд

Всего мужчине 1991 года рождения вменяют четыре преступления, совершённых в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах. Во всех случаях он нападал на гражданок старше 65 лет и срывал с них золотые цепочки. Стоимость похищенного колебалась в диапазоне от 10 до 30 тыс. рублей.

Теперь задержанному грозит до семи лет колонии. Пока его водворили в ИВС и решают вопрос о выборе меры пресечения.