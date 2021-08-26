Москва, 26 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Логично предположить, что банковские ставки, так или иначе, «тянутся» за параметрами ключевой ставки, которая плавно повышается Центробанком, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Советский вклад

«Тренд на повышение основной ставки взят и вряд ли развернется. Это значит, что банковские показатели ставок будут плавно расти. При этом бурного роста ставок по банковским депозитам не ожидается.

Во-первых, банки сами не слишком-то заинтересованы в деньгах населения и не готовы переплачивать за пользование этими средствами — все, что им нужно, они могут легко и просто привлечь через межбанк или путем кредитования в ЦБ.

Во-вторых, за время низких банковских ставок, которые едва обгоняли резвую российскую инфляцию, россияне стали более подкованными в механизмах сохранения средств.

Финансовая грамотность стала выше, вариантов сбережения и приумножения стало больше, а банковские вклады все больше воспринимаются как инструмент для противников прогресса.

До конца 2021 года параметры банковских ставок по рублевым депозитам будут подрастать, самые интересные предложения по вкладам появятся в декабре, как обычно.

Стандартно, они касаются вкладов на срок не более полугода — «длинные» деньги банкам сейчас не нужны», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, к середине августа средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в российских банках составила 6,1%. Об этом говорится в материалах Банка России. Ранее средний показатель ставки находился около 5,75%.

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