Посёлок Первомайский, Оренбургская область, 26 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области по результатам проверки обстоятельств гибели рабочего на спиртзаводе возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщает СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По данным ведомства, вечером 17 августа 51-летний слесарь коммерческой компании выполнял ремонтные работы на высоте на территории предприятия в поселке Первомайский и получил смертельные травмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП на газзаводе в Оренбурге. Днем 25 августа с завода были госпитализированы трое рабочих с ожогами.