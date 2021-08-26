Красноярск, 26 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Заместителем министра экологии и рационального природопользования Красноярского края назначен Александр Ногин. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Ногин назначен на эту должность на условиях срочного служебного контракта сроком на три года в соответствии с распоряжением правительства края от 24 августа № 526-р.

Александр Ногин родился 5 октября 1989 года в Красноярском крае. Окончил Сибирский федеральный университет (эколог). Трудовой путь начинал с должности госинспектора службы по контролю в сфере природопользования Красноярского края. С марта 2019 года по август 2021 года был директором КГКУ «Дирекция по ООПТ».

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