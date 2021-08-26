Воронеж, 26 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Житель Воронежа предстанет перед судом по обвинению в незаконном лишении свободы и угрозе убийством супруге и ее 12-летней дочери, сообщили 26 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.

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Инцидент произошёл ночью 28 мая этого года в частном домовладении на улице Карла Маркса. По версии следствия, 37-летний воронежец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой, за мать начала заступаться 12-летняя девочка. Обвиняемый, угрожая жене и ребенку ножом, заставил их спуститься в подвал дома, где закрыл и в течение полутора часов удерживал против их воли. Также, полагает следствие, обвиняемый высказывал в адрес членов семьи угрозы убийством. Освободили женщину и ребенка из подвала родственники, которым о случившемся по мобильному телефону рассказала девочка.

На следствии обвиняемый, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью, частично признал вину в совершении данных преступлений — он утверждал, что не угрожал жене и ребенку. По ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.