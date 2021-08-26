Москва, 26 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы курс доллара может вырасти до 76−80 рублей. Об этом 26 августа заявил финансовый аналитик Виталий Манжос, отвечая на вопросы участников конференции «Мировые рынки — что ждать инвесторам осенью?».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Долгосрочный тренд на ослабление рубля остается в силе. Поэтому российская валюта всегда находится под угрозой падения ее курса, — сказал Манжос. — С середины апреля текущего года рубль выглядит очень стабильным. Но по опыту мы знаем, что такая устойчивость может быть обманчивой. Кроме того, осенью и в начале зимы не в пользу рубля начинают играть сезонные закономерности. Поэтому я склоняюсь к росту курса доллара США в районе 76−80 руб. в ближайшие месяцы. Возможно, это произойдет еще не в сентябре, а к концу года. Как обычно, поводом для этого способно стать обострение внешней санкционной риторики или существенное падение нефтяных котировок».

Кроме того, по его словам, негативную роль способны сыграть заявления по поводу начала сворачивания стимулирующих мер в США и ЕС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в ближайший месяц неопределенность по курсу рубля сохранится.