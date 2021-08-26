Москва, 26 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Участниками преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве были двое действующих сотрудников полиции. Об этом 26 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

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«В рамках проведённых мероприятий установлена причастность двух сотрудников территориальных подразделений УВД города Москвы […] к передаче служебной информации и персональных данных граждан третьим лицам, оказывающим ритуальные услуги на территории столицы», — добавили в правоохранительном ведомстве.

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Также к преступлению причастны трое гражданских лиц, один и которых — бывший сотрудник полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве сотрудники УФСБ по Москве и Подмосковью пресекли преступную схему в сфере ритуальных услуг, в которой были задействованы полицейские — сотрудники дежурных частей ОМВД по районам Нагорный и Северное Измайлово.

По данным ведомства, они длительное время получали от ритуального агентства деньги в крупном размере за предоставление информации о вызовах полиции по фактам смерти граждан. Предприниматели использовали полученную информацию для навязывания дорогостоящих услуг по захоронению.

Всего по подозрению в совершении преступления были задержаны пять человек. Предполагаемый организатор преступной схемы был задержан 20 августа. Он пытался пересечь государственную границу с Украиной.