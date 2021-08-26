Тюмень, 26 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Следственный комитет России ходатайствует перед судом об аресте задержанного по подозрению в убийстве тюменской школьницы Виталия Б. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Эмблема СКР

По данным следствия, 30 июня 2021 года Виталий Б. совершил изнасилование и убийство девятилетней Насти М. в городе Тюмени. В ходе допроса он признался, что находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру и изнасиловал, после чего убил, сообщает Петренко.

Тело Насти он хранил в холодильнике несколько дней. Являясь сборщиком мебели, он нашёл подходящую коробку с места работы, тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил её в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. В целях сокрытия преступления 17 августа он отнёс и спрятал коробку с телом потерпевшей в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно впоследствии было обнаружено.

В отношении 40-летнего Виталия Б. возбуждено уголовное дело по «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).

Кроме того, расследуется дело о бесследном исчезновении восьмерых детей, исчезнувших в Тюменской области с 1997 года.