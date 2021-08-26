Москва, 26 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Сегодня, 26 августа, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют отрицательную динамику, снижаясь на 1,0% и постепенно отыгрывая критический уровень технической «перекупленности», образовавшейся после взлета нефтяных котировок на 10,5%, с $65,00 до $72,00 за баррель Brent, с начала этой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Finweb.hnonline.sk Нефть

«В качестве основных триггеров аномального роста цен на нефть, называют ряд факторов, среди которых снижение заболеваемости COVID-19 «Delta» в Китае 25 августа было выявлено 20 новых случаев заболевания, против 35 днем ранее, что поддержало ожидания по спросу на топливо.

Кроме того, в Мексиканском заливе из-за пожара на нефтедобывающей платформе компании Pemex, добыча нефти была сокращена на 421 тыс. б/c., что ненадолго увеличило дефицит предложения на нефтяном рынке.

И наконец поддержку котировкам оказала внутриотраслевая статистика из США, где за минувшую неделю запасы сырой нефти сократились на 2,97 млн. б/с против прогноза сокращения на 2,68 млн. б/с, что также поддержало спрос на нефть.

Однако, несмотря на серию локальных позитивных новостей, важно учитывать более долгосрочную картину, где наблюдается очевидное замедление темпов роста мировой экономики.

В опубликованных на этой неделе данных по деловой активности (PMI) в Австралии, Японии, США, Великобритании и еврозоне, в августе было зафиксировано серьезное снижение деловой активности, что с учетом наращивания объемов добычи странами ОПЕК+, будет сжимать дефицит предложения нефти более быстрыми темпами, оказывая давление на нефтяные цены.

Техническая картина подтверждает излишний оптимизм на нефтяном рынке, более справедливым для текущей ситуации являются значения $67,00−68,00 за баррель Brent, к которым рынок в оставшиеся два дня недели 26−27 августа и будет стремиться.

Успеют ли цены разрядить критическую перекупленность за этот промежуток времени или перенесут снижение на следующую неделю, во многом будет зависеть от выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле 27 августа.

Что касается перспектив торгов сегодня, то все будет зависеть от устойчивости нижней границы локального торгового диапазона $71,20−72,00 за баррель Brent, если она будет пробита цены снизится к отметке $70,00−70,30 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть Brent упали ниже уровня $71