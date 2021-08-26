Калуга, 26 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Система, позволяющая предпринимателям создавать свои «электронные витрины» и расширить доступ к государственным и коммерческим закупкам, обсуждалась 26 августа в Москве на рабочей встрече губернатора Калужской области Владислава Шапши с генеральным директором АО «Сбербанк-АСТ» Николаем Андреевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Admoblkaluga.ru На рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с руководителями АО «Сбербанк-АСТ»

В рамках встречи отдельное внимание было уделено внедрению практики общественных слушаний при разработке технических заданий на закупку сложного оборудования с привлечением заказчиков, производителей и федеральных экспертов. Стороны отметили стабильность работы данной площадки, своевременное оказание содействия пользователям по интересующим их вопросам и проблемам, оперативность доработки сервисов при изменениях законодательства.

В настоящее время Калужская область — лидер в Центральном федеральном округе по доле электронных процедур. Большинство закупок для нужд области — 87% — приходится на электронную торговую площадку СберА, с которой регион сотрудничает уже более 10 лет. При этом конкурентность закупок калужан выше, чем в среднем по данному ресурсу, как следствие, экономия по результатам торгов вдвое выше.