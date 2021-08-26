Оренбург, 26 августа, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 346 заражений коронавирусом. Вторые сутки подряд показатель держится на одном уровне, сообщает 26 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Суточный темп прироста заболеваемости составил 0,53%, коэффициент распространения инфекции — 0,99.

Общее число выявленных случаев заражения с начала пандемии в Оренбуржье достигло 65 421. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 3337,94 факта.

Оправились от коронавирусной инфекции 53 796 человек. Жертвами заболевания стал 1491 оренбуржец. За последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов.