Казань, 26 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Татарии в связи с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью лесов объявлено штормовое предупреждение.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Щит в лесу напоминающий о соблюдении пожарной безопасности

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По информации регионального управления Росгидромета, в период с 27 августа по 3 сентября местами на территории Татарии сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

Ночью и утром 27 августа местами возможен туман. Температура воздуха в темное время суток составит не выше +10 градусов, днем — до +25. Преимущественно без осадков.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 25 августа в пятый раз в этом году из-за высокого класса пожарной опасности ввели ограничения на пребывание жителей в лесах и въезда в них автотранспортных средств.

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