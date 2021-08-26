Книн, Хорватия, 26 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В деревне Грубори неподалёку от хорватского города Книн 25 августа прошли мероприятия в память о сербских мирных жителях, убитых хорватскими полицейскими в ходе"зачистки местности» после операции «Буря» в августе 1995 года.

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Вице-премьер Хорватии Борис Милошевич напомнил, что пока никто не ответил за убийство шестеро пожилых мирных жителей деревни. Также он высказал мнение, что наступила пора забыть межнациональную ненависть.

«Давайте не будем разделять жертвы на наши и их и оправдывать преступления одной стороны преступлениями другой. Почему бы нам не простить ту, другую сторону, какой бы она ни была. В прошлом году я сказал, что пора остановить ненависть, не передавать ее новому поколению, потому что только так мы сможем простроить вместе лучшую Хорватию, а это и есть политика действующего правительства», — сказал Милошевич.

Напомним, что 25 августа 1995 года в населенном пункте Грубори близ города Книн хорватский полицейский спецназ проводил зачистку территории, которую до этого, в ходе операции по уничтожению Республики Сербской Карины, заняла хорватская армия. Во время этой акции были убиты сербские мирные жители, которые остались в деревне. Это были в основном люди пожилого возраста. Бывшие жители деревни Грубори заявляют, что они до сих пор не могут понять, почему «хорватские силовики через 20 дней после операции «Буря» вошли в их деревню и убили стариков».