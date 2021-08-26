Москва, 26 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. На мировом рынке нефти сложилась неоднозначная ситуация, при которой растут и спрос, и предложение. Об этом 26 августа заявил инвестиционный стратег Сергей Суверов, отвечая на вопросы участников конференции «Мировые рынки — что ждать инвесторам осенью?».

Нефть

«На рынке нефти двоякая ситуация. С одной стороны, растет спрос из-за макровостановления мировой экономики, но, с другой стороны, также растёт предложение ОПЕК+, — сказал Суверов. — Эти факторы во многом балансируют друг друга. В ОПЕК+ много разногласий, и естественно, что интересы конкурентов не могут совпадать. Да и с восстановлением спроса не все очевидно из-за дельта-штамма. Поэтому нефтяной рынок может потрясти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что ждет фондовый рынок США.