Ставрополь, 26 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен приговор студенту из Таджикистана Икболжону Шамшидинову. Суд счел его виновным в совершении преступлений террористического характера, которые ему инкриминировались, и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы, сообщили 26 августа в пресс-службе Следственного комитета по СКФО.

Israel Defense Forces Антитеррор

При этом первые два года осужденный будет отбывать в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Помимо этого, в течение четырех лет Шамшидинову запретили пользоваться интернетом.

Столь строгое наказание студент-иностранец получил за публичное оправдание терроризма и призывы к террору, а также за склонение своих знакомых к участию в деятельности международных террористических организаций.