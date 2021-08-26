Тюмень, 26 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В отношении главы следственного управления СК России по Тюменской области Александра Кублякова назначена служебная проверка. Об этом сообщает Следственный комитет России.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Это произошло после убийства в Тюмени восьмилетней Насти М. Преступление было совершено 30 июня. По данным следствия, неизвестный изнасиловал ребёнка и убил.

Тело девочки нашли в августе. Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего уроженца Сургута Виталия Б. Подозреваемый уже признался в совершении преступления.