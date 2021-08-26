Москва, 26 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Российское законодательство позволяет выйти из статуса иностранного агента. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что касается вот этих вот невостребованных денег, которые кто-то получил из-за границы, ну да, наверное, такие ситуации возможны. Мы знаем, что в действующей редакции закон позволяет выйти из этого статуса, такой процесс предусмотрен», — сказал Песков.

При этом, по его словам, на данный момент прошло мало времени с начала действия закона, и соответствующим правом никто ещё не успел воспользоваться.

Песков подчеркнул, что соответствующая процедура «занимает, если я правильно помню, один год, по-моему, по сроку».