Кемерово, 26 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области стартовал цикл бесплатных образовательных занятий Школы экспорта Российского экспортного центра. Бесплатное обучение проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили в правительстве региона.

Предприниматель

Всего запланировано 11 семинаров. Принять участие в обучении могут руководители и сотрудники малых и средних предприятий региона, состоящих в едином реестре МСП.

Семинары проходят в формате тренингов — участники слушают лекции по теории внешнеэкономической деятельности, затем решают тематические кейсы и выполняют практические задания на своих проектах.