Лондон, 26 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. По итогам июля 2021 года на предприятиях Великобритании было выпущено на 37,6% меньше автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 26 августа сообщается в отчете британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

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Всего в прошлом месяце на британских автопредприятиях было выпущено 53 438 автомобилей. Как отметили в SMMT, это самый низкий показатель за последние 65 лет.

В SMMT связывают падение объёмов производства автомобилей с падением спроса на машины из-за пандемии, а также с глобальным дефицитом электронных компонентов.

Отмечается, что каждый четвертый выпущенный в Великобритании автомобиль был оснащен электромотором либо гибридной установкой.

По прогнозам SMMT, британские заводы выпустят в 2021 году чуть более 1 млн автомобилей — это на 15,8% больше по сравнению с 2020 годом.

Напомним, в июле 2021 года в России было произведено 102 тыс. легковых автомобилей, что на 9,8% меньше, чем в июле 2020 года.

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