Йошкар-Ола, 26 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 470 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 августа в регионе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 62 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 671 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1326 человек.

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