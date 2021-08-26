Москва, 26 августа, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В настоящее время есть вероятность, что вместо резкого падения фондовых индексов США будет наблюдаться их плавное снижение. Об этом 26 августа заявил финансовый аналитик Виталий Манжос, отвечая на вопросы участников конференции «Мировые рынки — что ждать инвесторам осенью?».

geralt Фондовая биржа

«Действительно, «бычье» состояние рынка акций в США затянулось (термин «бычий рынок» означает тенденцию к повышению цен на рынке финансовых инструментов — прим. ИА REGNUM). Однако такая ситуация вполне закономерна в условиях нынешнего избытка долларовой ликвидности. Кроме того, фондовые индексы и отдельные бумаги обладают таким свойством, как инерционность. Поэтому они способны повышаться дольше, чем мы от них ожидаем, — сказал Манжос. — Не исключено, что на этот раз мы будем наблюдать не резкое падение фондовых индексов США, а их относительно плавное, но затяжное снижение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках конференции появился прогноз о том, какую политику будет проводить Центральный банк РФ.