Пекин, 26 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Литве следует прекратить ошибочные действия в отношении Китая, связанные с Тайванем. Об этом официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил 26 августа на еженедельном брифинге.

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Китайского чиновника спросили, намерено ли правительство закрыть для литовских предприятий доступ к рынку страны. Гао Фэн не подтвердил эти планы, но и не стал их опровергать.

Китая настаивает, чтобы Литва «незамедлительно прекратила совершать ошибочные действия, которые ущемляют суверенитет и территориальную целостность нашей страны», сказал Гао. Он добавил, что Вильнюсу следует учитывать интересы народов обеих стран и создавать выгодные условия для развития торгово-экономического взаимодействия с Пекином.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Литва объявила о намерении Тайваня открыть представительство на её территории, эту информации подтвердили в Тайбэе. Китай отреагировал на такое заявление отзывом своего посла из Литвы.

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