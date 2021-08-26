Москва, 26 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Певица Лена Катина, бывшая солистка группы «Тату», стала жертвой насильника в возрасте 11 лет. Об этом 26 августа пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Лена Катина. Бывшая солистка группы «Тату»

«До сих пор помню его лицо. Было так мерзко… Это было ужасно мерзко… Готова об этом говорить, чтобы помочь другим подросткам с этим справиться», — объясняет Катина. По словам артистки, она может обсуждать эту тему, так как обращалась к психологу после инцидента.

Ранее Лена Катина в одном из YouTube-шоу рассказала о предательстве бывшей подруги. Многие зрители предположили, что певица говорила о своей коллеге по группе «Тату» — Юлии Волковой.