Москва, 26 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. С 1 сентября в Москве стартует фестиваль «Цветочный джем», сообщил 26 августа мэр столицы «Московские сезоны».

Василий Иванов ИА REGNUM Фестиваль «Цветочный джем»

«Будем проводить «Цветочный джем» с 1 сентября», — рассказал мэр.

По его словам, в столице уже давно не проводились фестивали. Теперь решили организовать событие в усечённом виде — без концертов и мастер-классов.

Фестиваль «Цветочный джем» будет проводиться с 1 сентября по 1 октября.