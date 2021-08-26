Московский фестиваль «Цветочный джем» начнётся 1 сентября
Москва, 26 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. С 1 сентября в Москве стартует фестиваль «Цветочный джем», сообщил 26 августа мэр столицы «Московские сезоны».
Василий Иванов ИА REGNUM
Фестиваль «Цветочный джем»
«Будем проводить «Цветочный джем» с 1 сентября», — рассказал мэр.
По его словам, в столице уже давно не проводились фестивали. Теперь решили организовать событие в усечённом виде — без концертов и мастер-классов.
Фестиваль «Цветочный джем» будет проводиться с 1 сентября по 1 октября.