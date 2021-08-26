Йошкар-Ола, 26 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 26 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 62 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 671 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 15 875 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 55 человек. 470 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки от COVD-19 скончались шесть человек в республике, накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1326 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 528 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 920 человек, из них у 905 — пневмония, 41 человек подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 78 пациентов, при этом госпитализированы 59 жителей Марий Эл.