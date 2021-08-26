Москва, 26 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Указ президента РФ Владимира Путина, предусматривающий оговорки в закон о запрете на приём на госслужбу граждан с двойным гражданством, нацелен на лиц, которые де-факто являются гражданами страны и востребованы на госслужбе, но де-юре не могут отказаться от второго паспорта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заграничные паспорта

«Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они <…> просто не могут ничего с этим сделать», — сказал Песков.

В качестве примера он привёл граждан Украины, которые покинули свою страну и перешли в российское гражданство, но «не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это просто чрезвычайно опасно для них»: «То есть де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся. То есть речь идет, наверное, там о сотнях людей, не больше».

Песков подчеркнул, что такое требование «обусловлено реальностью жизни, с которой приходится сталкиваться».

Согласно указу главы государства, невозможность отказа гражданина от второго гражданства устанавливается решением президента РФ или решением Комиссии по вопросам гражданства при президенте РФ.