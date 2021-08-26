Самара, 26 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным сведениям, ночью 25 августа на автодороге Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к г. Самара со стороны г. Самары в направлении г. Димитровград автомобиль «DAF», под управлением водителя 1969 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком «Scania» с полуприцепом, за рулем которого находился мужчина 1957 года рождения.

Отмечается, что в этом ДТП получил травмы водитель автомобиля «DAF». Его доставили в медучреждение. Сейчас здоровью пострадавшего ничего угрожает.

«По результатам медицинских обследований, в момент аварии оба участника дорожно-транспортного происшествия находились в трезвом состоянии», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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