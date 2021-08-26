Анкара, 26 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Самолет с вывезенными из Афганистана турецкими военными приземлился в Анкаре, сообщили в авиакомпании Turkish Airlines.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Самолет с 345 турецкими военными, вывезенными из Афганистана, приземлился в Анкаре», — сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

По его словам, самолет прибыл из Исламабада, куда были первоначально вывезены турецкие военные из Афганистана.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления 25 августа в турецкой провинции Битлис заявил, что Анкара относятся с осторожным оптимизмом к заявлениям, которые делают лидеры пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).