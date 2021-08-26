Пермь, 26 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Чайковского Пермского края. Мужчину признали виновным в финансирование терроризма, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

pikabu.ru Тюрьма

По информации силовиков, пермяк принял радикальную форму ислама во время отбывания наказания в исправительной колонии. Вступив в переписку с вербовщиком террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он зарегистрировал несколько телеграм-каналов для сбора средств на нужды террористов. Финансируя террористов, он призывал других осужденных помогать материально вдовам боевиков. После выхода на свободу мужчина продолжил пособничество террористам.

Задержали пермяка в начале 2020 года. При обыске у мужчины обнаружили и изъяли средства связи, оборудование для криптовалютных операций и экстремистскую литературу. Житель Прикамья оборудовал дом фермой для майнинга и направлял деньги экстремистам.

Суд назначил пособнику террористов девять лет лишения свободы, из которых три года пермяк проведет в тюрьме, еще шесть лет — в колонии особого режима. Кроме того, мужчине назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.