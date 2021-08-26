Джакарта, , 13:17 — REGNUM Индонезия и Южная Корея укрепляют сотрудничество в области обороны и безопасности, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Совещание министров иностранных дел и обороны двух стран состоялось в онлайн-формате.

Помимо обсуждения вопросов обороны и безопасности, на встрече также обсуждались усилия по борьбе с COVID-19, включая обсуждение экономического восстановления двух стран и региона в целом.

Встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Индонезии подчеркивает важность экономического сотрудничества. Рамки этого сотрудничества изложены в плане действий по реализации специального стратегического партнерства.

Напомним, между Индонезией и Южной Кореей заключено особое стратегическое партнерство.