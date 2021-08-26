Кемерово, 26 августа, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Жителей Кемеровской области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей. Соответствующая информация появилось на сайте правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

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«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Новокузнецке и Прокопьевске и Новокузнецком районе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — говорится в официальном сообщении.

Предприятиям рекомендовали сократить выбросы с 18:00 сегодняшнего дня, 26 августа, до 18 :00 29 августа.