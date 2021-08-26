Стокгольм, , 13:19 — REGNUM Сегодня, 26 августа, начнется судебный процесс над 47-летним мужчиной из Гётеборга, подозреваемым в шпионаже за компаниями Volvo и Scania в пользу России. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Мы стали свидетелями серьезного инцидента», — говорится в заявлении пресс-секретаря Службы государственной безопасности Швеции Карла Мелина.

Отмечается, что это первый случай за 18 лет в Швеции, когда кто-либо был привлечен к ответственности за шпионаж.

Подозреваемый был арестован в феврале 2019 года в ресторане в центре Стокгольма. Там он якобы встретил офицера российской разведки, который, по данным шведской контрразведки, действовал в Швеции под дипломатическим прикрытием. Во время полицейской операции российский гражданин представил себя как дипломат.

Аресту он не подлежал.

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