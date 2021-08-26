Москва, 26 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В России вероятно усиление государственного регулирования в сфере ретейла. Об этом 2 августа заявил инвестиционный стратег Сергей Суверов, отвечая на вопросы участников конференции «Мировые рынки — что ждать инвесторам осенью?».

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Предвыборные обещания стоят денег и могут немного разогнать инфляцию. Она уже ускорилась, судя по последним данным. Поэтому это заставит ЦБ продолжить повышать ставку. Также вероятно усиление госрегулирования, в том числе в ретейле, в попытке справиться с ростом потребительских цен», — полагает Суверов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 23 августа ускорилась до 6,68% в годовом выражении.