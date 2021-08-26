Красноярск, 26 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Ещё 25 пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в региональном оперативном штабе.

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По данным оперштаба, общее число жертв COVID-19 в Красноярском крае с начала пандемии — 5054.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе подтверждено 102 877 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 89 115 человек.