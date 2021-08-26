Стокгольм, 26 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Шарлотта фон Эссен станет новым руководителем Службы государственной безопасности Швеции (аналог российской ФСБ). Об этом 26 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм, Швеция

Она заменит Класа Фриберга, который решил уйти по личным причинам после чуть более трех лет пребывания на этом посту.

«Это фантастическое для меня задание, но очень сложное, учитывая ситуацию в области безопасности, в которой мы находимся», — заявила фон Эссен в ходе пресс-конференции.

Решение о назначении приняло правительство Швеции. Отмечается, что впервые в истории страны фон Эссен станет первой женщиной, назначенной на высший пост руководителя внутренней разведки.