Саранск, 26 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 26 августа выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 25 688 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 60 человек, всего с начала пандемии выздоровели 22 316 жителей Мордовии. 470 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2902 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 25 августа в инфекционных стационарах республики лечение получали 1233 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1910 человек.