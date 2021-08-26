Кострома, 26 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Костроме трое детей 10,11 и 12 лет пострадали в аварии. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

ГИБДД по Костромской области Место ДТП

Авария произошла вечером 25 августа на перекрёстке улиц Беговой и проспекта Мира. Молодой человек 18 лет, управлявший автомобилем «Мitsubishi» поворачивал налево и не уступил дорогу машине «Chevrolet», за рулём которой сидела 64-летняя горожанка.

В результате столкновения все пассажиры автомобиля «Chevrolet» получили травмы. После оказания медицинской помощи девочкам назначили амбулаторное лечение. По факту аварии проводится административное расследование.

Отметим, что по данным ГИБДД за первые 7 месяцев 2021 года в Костромской области в 1,5 раза (с 34 до 52) выросло число аварий с участием детей. В большинстве случаев виновниками травм несовершеннолетних стали взрослые.