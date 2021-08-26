Таллин, 26 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Вышла в свет книга «Эстонцы в Беларуси» исследователя истории эстонских общин, бывшего пресс-атташе посольства России в Эстонии Сергея Тамби, в которой рассматриваются история формирования и этнокультурные особенности эстонского населения Беларуси.

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Об этом сообщается на странице Сергея Тамби в социальной сети Facebook. В книге объемом 320 страниц комплексно освещаются ключевые моменты жизнедеятельности эстонских сельских и городских переселенцев и их потомков, проживающих с XIX века до нашего времени на территории Белоруссии.

По словам Тамби, до настоящего времени в научной литературе (как в белорусской, эстонской, так и в российской) отсутствовали исследования по данной тематике.

Для написания книги автором были привлечены более 250 источников.

Здесь представлен подбор редких архивных материалов из Национального исторического архива Белоруссии, Государственного архива Витебской области, Эстонского национального архива и других, а также материалов периодической печати (из эстонских газет «Койт», «Постимеэс», «Пяэвалехт», «Рахва Хяаль», «Сакала», «Уус Аэг», «Эдази» и других) довоенного периода.

Книга насчитывает 150 иллюстраций, большинство документов и фотографий публикуются впервые. Она содержит материалы, касающиеся жизни и деятельности на белорусской земле известных эстонцев — писателя Оскара Лутса, топографа Пеэтера Пятса, врача Виктора Линденберга и других.

Книга рассчитана на специалистов в области истории и этнографии, но будет интересна и широкому кругу неравнодушных к истории и этнической культуре читателей.

В самое ближайшее время книга поступит в библиотеки Минска, Витебска, Лиозно, Санкт-Петербурга, Москвы, Таллина и других городов Белоруссии, России и Эстонии.

Книга выпущена российским издательством «Питер».