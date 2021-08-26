Киев, , 13:20 — REGNUM Украина была, есть и будет — как была на своей земле тысячи лет, так и остается на ней сейчас, заявил на брифинге 26 августа глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Украина

Таким образом чиновник прокомментировал введение властями Украины нового праздника — Дня украинской государственности, который будет отмечаться 28 июля и будет выходным днём.

«Есть один Киев и это украинский Киев, столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история», — заявил Кулеба, при этом обвинив Россию в попытках «присвоить чужую историю, чужие блюда и чужую культуру».

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина собралась «приватизировать» День крещения Руси (также отмечается 28 июля) и предположил — «возможно, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно праздновать только в Украине».

Вечером 25 августа президент Зеленский зарегистрировал в Верховной раде соответствующий законопроект. Согласно новой исторической трактовке, на Украине теперь будут считать точкой отсчета год основания Киева, а зарождение государственности будут отмечать в день крещения Киевской Руси-Украины.