Черкесск, 26 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии приняли участие в прививочной кампании против коронавируса свыше 107 тыс. человек. План по вакцинации выполнен на 49,7%, сообщила «Интерфаксу» начальник отдела организации медпомощи взрослому населению минздрава КЧР Бэлла Батчаева.

Tim Reckmann Вакцинация

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По ее словам, до конца текущего месяца рассчитывают нарастить показатели по вакцинации до 60%. Всего в республике планируется привить для создания коллективного иммунитета 216 тыс. жителей. Завершение процесса иммунизации ожидается к концу 2021 года.

Представитель минздрава назвала в числе передовиков по вакцинации Ногайский и Адыге-Хабльский район, в которых план выполнен на 80,9% и 73,6% соответственно.

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